Senado do Canadá aprova alteração na letra do hino nacional por neutralidade de gênero

O Senado do Canadá aprovou na última quinta-feira (1°) um projeto de lei elaborado em 2016 que promove uma alteração em um trecho do hino nacional do país norte-americano. A proposta partiu do ex-senador Mauril Belanger, que morreu logo após apresentar a ideia.

No texto do projeto, Belanger afirmava que a alteração visava estabelecer uma neutralidade de gênero. Na letra, o verso "In all thy sons command" ("Sob vossos filhos comanda", em tradução livre) deveria ser trocado por "In all of us command" ("Sob todos nós comanda").

"O Canada", título da canção, foi inspirada em um poema de Robert Stanley Wer escrito em 1906 e adotada pelo país norte-americano como hino em 1980, substituindo "God Save The Queen", usada por países ligados à Grã-Bretanha. Em 36 anos, mais de 10 tentativas de alteração da letra foram apresentadas na Casa. Apenas a de Belanger passou.

Em seu perfil no Twitter, o primeiro-ministro Justin Trudeau apoiou a proposta, que entendeu como "outro passo positivo na igualdade de gênero". Para passar a vigorar, a lei precisará ser autorizada pela governadora-geral e representante oficial da monarquia britânica no Canadá, Julie Palyette.