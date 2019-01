Mundo Sem funcionários pela paralisação, Trump compra hambúrgueres para evento Presidente comprou com o próprio dinheiro mil sanduíches para recepção na Casa Branca de time de futebol americano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nesta segunda-feira (14) na Casa Branca o time do Clemson Tigers, campeão da liga universitária de futebol americano, com cerca de mil hambúrgueres do Burger King, McDonald's e Wendy's. "Pedi uns mil hambúrgueres para os senhores. Tudo de empresas americanas: Burguer King, Wendy's e McDonald's. Tudo que eu e v...