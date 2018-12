Mundo Sem apoio, May adia votação e passa a ter cargo ameaçado Premiê retira proposta e afirma, em pronunciamento, que maior obstáculo para aprovação é acerto sobre a fronteira entre as duas Irlandas

Para evitar uma derrota humilhante no Parlamento, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, desistiu ontem de levar à votação o acordo do Brexit. A medida aumentou a pressão sobre ela, assim como o risco de May deixar o cargo em razão da incerteza sobre a capacidade de seu governo acertar os termos do divórcio com a União Europeia até março – data-limite para o acordo....