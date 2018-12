Mundo Secretário do Interior deixará governo Trump no fim do ano Ele se tornou querido da indústria de energia e mineração e alvo preferencial de grupos de proteção ao meio ambiente; críticos questionam sua postura ética

O secretário do Interior dos Estados Unidos, Ryan Zinke, deixará o cargo, anunciou há pouco o presidente do país, Donald Trump. "Zinke deixará a Administração no final do ano depois de ter servido por um período de quase dois anos", escreveu Trump em sua conta no Twitter. "Ryan realizou muito durante o seu mandato e quero agradecer-lhe por seu serviço à nossa nação....