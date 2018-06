Mundo ‘Se não têm condições de imigrar legalmente, não venham’, diz vice dos EUA ao lado de Temer Pence está no Brasil desde o início da manhã desta terça-feira (26), na primeira visita de alto nível de um representante do governo Donald Trump ao País

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, defendeu nesta terça-feira (26) a política de "tolerância zero" contra a imigração ilegal para o seu país e pediu para que as pessoas "não arrisquem a vida" tentando ingressar em solo norte-americano. A afirmação foi feita ao lado do presidente da República Michel Temer, durante declaração conjunta no Palácio do Itamaraty, a...