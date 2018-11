Mundo 'Se democratas querem nos investigar na Câmara, podemos agir no Senado', diz Trump Eleição legislativa terminou com o domínio republicano na Câmara dos Representantes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou a oposição do Partido Democrata, após a eleição de ontem terminar com o domínio republicano na Câmara dos Representantes. Segundo Trump, caso os democratas queiram abrir investigações contra seu governo na Câmara, pode haver retaliação no Senado, que continuou sob comando da situação republicana. "Se os democr...