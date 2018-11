O governo dos Estados Unidos confirmou oficialmente a retomada na segunda-feira, dia 5, de todas as sanções contra o Irã que estavam suspensas como parte do acordo nuclear de 2015, mas anunciou que oito países poderão continuar importando petróleo, anunciou o secretário de Estado, Mike Pompeo, ontem.

O Departamento do Tesouro pedirá que o Irã saia do circuito bancário internacional Swift e anunciou que adicionou 700 pessoas e entidades à lista de alvos das sanções. França, Alemanha, Reino Unido e a União Europeia condenaram

as novas sanções e prometeram proteger as companhias europeias que negociam de forma “legítima” com Teerã.

A retomada das medidas “está orientada a privar o regime dos recursos que utiliza para propagar a morte e a destruição”, disse Pompeo.