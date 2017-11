''Salve o meu bebê'', pediu pai alcoolizado após acidente que matou família

Após um acidente de carro, cinco pessoas de uma mesma família morreram na cidade irlandesa de Donegal. O motorista foi identificado como Sean McGrotty, de 46 anos, que estava alcoolizado no momento do incidente, com uma taxa de álcool no sangue três vezes superior do que é permitido por lei. O carro, um Audi Q7, acabou saindo da estrada e caiu em um rio, matando o condutor, seus dois filhos de oito e 12 anos, a sogra, de 57, e a cunhada, de 14. Apenas a bebê de 4 meses sobreviveu à tragédia.

De acordo com o jornal Daily Mail, Davitt Walsh, de 28 anos, passava pelo local no momento do acidente e viu quando o carro caiu no rio. Imediatamente ele se jogou na água e foi tentar socorrer a família. Ele contou em seu relato que tentou soltar um dos meninos o puxando pelo braço, mas um dos pés estava preso no interior do carro, o que impossibilitou o salvamento. Naquele momento, segundo Davitt, todo mundo dentro do carro gritava em pânico.

A água começava a entrar violentamente no veículo e Davitt relatou que Sean olhou para ele e disse: “Salve o meu bebê”. O homem de 28 anos então reuniu suas forças e tirou a pequena de dentro do carro momentos antes de a água entrar por completo no veículo, levando à morte de todos os demais ocupantes que não conseguiram escapar a tempo.