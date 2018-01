Saiba por que está nevando pelo segundo ano seguido no deserto do Saara

Adivinhe de onde são estas fotos? Alpes suíços? Cordilheira dos Andes? Himalaia? Aspen? Nada disso. É do deserto do Saara! A onda polar que afetou nos últimos dias uma parte significativa dos EUA e Espanha chegou ao norte da África, mudando os tons do deserto.

Moradores da comuna de Aïn Séfra, ao norte da Argélia, foram surpreendidos pela queda de neve no deserto do Saara no último domingo (7). Neste distrito, conhecido como "a porta do deserto" e localizado a 1.080 metros acima do nível do mar, a neve alcançou 40 centímetros de espessura.

Montanhas de areia cobriram-se de neve, num acontecimento raro causado, mas que ocorreu pelo segundo ano consecutivo.

Ao site Global News, o meteorologista Ross Hull explicou que devido à elevação da região e à localização do norte, não é inédito que a neve caia nesta parte do deserto, embora seja rara.

Ross lembrou ainda que as últimas vezes que a neve foi registrada no deserto foi em dezembro de 2016 e em 1979.