Roma tem pior nevasca desde 2012

Uma forte nevasca atingiu na madrugada desta segunda-feira (26) a cidade de Roma, na Itália, e os monumentos mais famosos da região amanheceram "pintados" de branco. A onda de frio, que recebeu o nome de "Burian", teve início neste domingo (25) e foi registrada em diversas regiões da Itália. O fenômeno provocou intensas nevascas no norte e um frio que chegou até 20 graus abaixo de zero em diversas cidades. Desde 2012 não nevava com tanta intensidade na "cidade eterna".

Nesta manhã foi realizada uma reunião do comitê operacional da Defesa Civil para acompanhar a situação em Roma perante a onda de frio que pode durar pelo menos 36 horas. "Estamos trabalhando para garantir a viabilidade das estradas diante da excepcional queda de neve que afetou a capital nesta noite. Os cidadãos são convidados a limitar seus movimentos ao mínimo necessário", escreveu no Twitter Pinuccia Montanari, conselheira do Meio Ambiente de Roma.

Diversas escolas foram fechadas contra riscos decorrentes de geadas. Mais de 170 veículos de equipes de emergência, em diferentes partes do território italiano, estão em alerta para conter possíveis incidentes.

Até o momento, um trânsito intenso foi registrado em todas as vias de acesso à capital italiana. Além disso, o mau tempo afetou a rede de ferrovias e transportes públicos, que estão operando com atraso.

Nos dois aeroportos da capital, Fiumicino e Ciampino, por enquanto não há registros de cancelamento de voos. Equipes de bombeiros foram acionadas devido à queda de árvores causadas pelo peso da neve, que bloqueou algumas estradas de Roma.

Ontem, as más condições climáticas também causaram o desabamento de uma pilastra sobre a Ponte da Liberdade, em Veneza, que fica em uma estrada de acesso à cidade italiana via Mestre.