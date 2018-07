Mundo Retirada de crianças será realizada aos poucos Salvamento das 12 crianças e do adulto que estão há mais de dez dias presos em caverna dependerá do estado de saúde de cada um, após avaliações diárias no grupo

Os 12 meninos e seu técnico de futebol presos em uma caverna no norte da Tailândia não devem ser retirados do local ao mesmo tempo, informou o governador da província de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn, ontem. A remoção de cada um vai depender de seu estado de saúde. “Os 13 não devem sair ao mesmo tempo. Se um deles estiver 100% pronto, com as condições corretas (de sa...