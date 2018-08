Mundo Resgatadas 11 crianças em condições miseráveis

Onze crianças com idades entre 1 e 15 anos foram encontradas famintas e vivendo em um barracão improvisado e imundo numa área rural no norte do Novo México no fim de semana. Na operação, a polícia prendeu dois homens e, ontem, 6, outras três mulheres que as autoridades disseram acreditar ser as mães das crianças. Segundo a polícia, uma mensagem de que havia pessoas ...