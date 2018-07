Mundo Renúncia de ministro ameaça derrubar Merkel

A possível saída do ministro do Interior da Alemanha, Horst Seehofer, que entregou sua renúncia ao cargo e também à liderança da União Social-Cristã (CSU), agrava a crise no governo da Alemanha. Chefe do grupo político que é um dos pilares da coalizão da chanceler Angela Merkel, ele está insatisfeito com o resultado de uma cúpula europeia sobre refugiados promovida na se...