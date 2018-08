Mundo Relatório do pentágono revela que China estaria treinando para atacar alvos dos EUA e aliados Pentágono ressalta os esforços chineses para aumentar sua influência global, como gastos com defesa estimados em US$ 190 bilhões em 2017

Os militares da China ampliaram suas operações de bombardeiros nos últimos anos porque “provavelmente estão treinando para atacar” os EUA e seus aliados, informou um relatório do Pentágono divulgado na quinta-feira, 16. A avaliação, que coincide com um acirramento nas tensões entre Washington e Pequim no setor comercial, consta...