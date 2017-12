Reino Unido e UE chegam a acordo para iniciar nova fase

O Reino Unido e a União Europeia (UE) chegaram a um acordo nesta sexta-feira (8) para avançar as negociações sobre a saída britânica do bloco, conhecida como Brexit, para conversas sobre comércio e um período de transição, depois de concordarem com o esboço dos termos do divórcio, amenizando a pressão sobre a primeira-ministra britânica, Theresa May. Segundo um porta-voz da premiê, o país terá de pagar entre € 40 bilhões e € 45 para sair da UE.

A Comissão Europeia disse que progresso suficiente foi alcançado depois que os dois lados trabalharam para colocar fim a um impasse sobre o status da fronteira irlandesa, que havia prejudicado a tentativa anterior de um acordo. Os outros pontos incluem as obrigações financeiras dos britânicos com a UE após o Brexit.

A Comissão deu o veredicto por meio de um comunicado após intensas negociações, que resultaram em May se dirigindo a Bruxelas para anunciar o acordo ao lado do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. “Não haverá uma fronteira dura e manteremos o acordo de Belfast”, garantiu May, que intensificou nos últimos dias os contatos com os unionistas da Irlanda do Norte.

“A Comissão Europeia decidiu formalmente recomendar ao Conselho Europeu que foram feitos progressos suficientes nos três termos da saída para poder entrar na segunda fase da negociação”, indicou Juncker.

A satisfação dos unionistas da Irlanda do Norte pelo acordo ficou clara. A líder do Partido Democrático Unionista (DUP) da Irlanda do Norte, Arlene Foster, destacou que, após o acerto, a província britânica deixará a UE nas mesmas condições que o Reino Unido.