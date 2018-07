Mundo Redução do nível de oxigênio em caverna da Tailândia preocupa equipes de resgate Comandante da força SEAL da Marinha diz que o nível de oxigênio no local está em cerca de 15% e vem diminuindo

Autoridades que supervisionam as tentativas de resgate de 12 crianças e seu treinador de uma caverna no norte da Tailândia disseram que têm tempo limitado para retirar o grupo do local, já que correm contra as previsões de chuva e a diminuição do oxigênio no subsolo. Esta sexta-feira, 6, é o 13º dia em que o grupo está preso na caverna e a operação de socorro massiv...