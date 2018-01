Recém-nascido é encontrado morto dentro de vaso sanitário em avião

Um recém-nascido foi encontrado morto dentro do vaso sanitário de um avião da Etihad que viajava entre Abu Dhabi e Jacarta neste sábado (6). De acordo com o site Notícias ao Minuto, uma mulher teria dado à luz em pleno voo e contou à polícia, após ser presa, que teria abandonado o filho por ele ser fruto de um relacionamento extraconjugal com seu chefe.

O corpo da criança foi encontrado pela equipe de limpeza, que acionou as autoridades indonésias. A mãe teria deixado o avião durante uma escala do voo em Bangkok, Tailândia. A polícia agora investiga se o bebê ainda estava vivo quando foi abandonado.