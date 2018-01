Reabertura do governo é aprovada na Câmara dos EUA

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou há pouco uma medida para estender por mais três semanas o financiamento do governo, após o Senado ter feito o mesmo.

Com o "shutdown", milhares de funcionáris federais foram enviados para casa, sem salário. O governo "fechou as suas portas" à meia-noite de sábado (20), dia que Donald Trump comemorou seu primeiro aniversário na Casa Branca.



A reabertura do governo foi aprovada por 266 votos a 150. Espera-se agora que Trump sancione a lei para que o governo seja financiado até, pelo menos, 8 de fevereiro.