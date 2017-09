Rapaz morre ao cair de ponte quando comemorava após namorada dizer ‘sim’ a pedido de casamento

Um homem morreu ao cair de uma ponte enquanto "pulava de alegria" depois que sua namorada concordou em se casar com ele.

O rapaz de 32 anos, que não foi identificado, estava no carro da sua namorada quando ele pediu que ela encostasse no meio da Ponte Irabu, que liga as ilhas Miyako e Irabu no Japão.

Ele disse que queria admirar a vista, mas, em seguida, se ajoelhou e mostrou um anel. Foi relatado que o homem estava tão feliz quando a namorada disse que sim que ele subiu na mureta da ponte e abriu os braços para comemorar.

No entanto, segundos depois, ele perdeu o equilíbrio e caiu 30 metros da ponte até a água.

Autoridades encontraram o corpo do homem afogado sete horas depois. Um porta-voz da polícia confirmou depois que o rapaz estava bebendo antes da tragédia acontecer.