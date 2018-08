Mundo Rajada de vento derrubou aeronave do México, dizem autoridades Os ocupantes relataram ter ouvido um barulho alto quando a asa esquerda da aeronave bateu no chão e ambos os motores se soltaram

Passageiros e autoridades afirmaram que uma forte rajada de vento atingiu o avião da Aeromexico momentos antes da queda, em Durango, na terça-feira 31. Segundo o governador do Estado, José Aispuro, uma rajada de vento se chocou contra o voo AM2431, com destino à Cidade do México, ainda durante a decolagem. A aeronave levantou voo durante uma chuva de granizo e f...