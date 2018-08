Mundo Rússia prepara maior exercício militar em quase quatro décadas Moscou convidou ainda 3.200 soldados chineses para participar das manobras

A Rússia afirmou que prepara seu maior exercício militar em quase quatro décadas, com a participação de tropas da China. Os exercícios, que envolvem 300 mil soldados e 1 mil aeronaves, ocorrerão em um distrito militar a leste da Rússia, que faz fronteira com China, Mongólia e Coreia do Norte. Trata-se dos maiores exercícios militares russos desde 1981, de acordo c...