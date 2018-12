Mundo Rússia manda aviões para manobras militares

A Rússia enviou para a Venezuela dois bombardeiros com capacidade nuclear para manobras militares conjuntas. Segundo o Ministério da Defesa venezuelano, os exercícios servirão para “preparar a defesa do país caso seja necessário”. No fim de semana, o governo chavista voltou a aumentar a retórica contra os EUA, a quem acusa de sabotagem econômica. Os dois aviões Tu-16...