Mundo Rússia estaria recebendo trabalhadores da Coreia do Norte, contrariando sanções Em setembro, a ONU proibiu os governos de emitir novas permissões de trabalho para os norte-coreanos, embora alguns contratos de trabalho existentes pudessem continuar

A Rússia estaria deixando milhares de novos trabalhadores da Coreia do Norte entrarem no país, além de estar emitindo novas autorizações de trabalho, contrariando as sanções impostas pela Organização das Nações Unidas (ONU) a Pyongyang para pressionar pela desnuclearização da Coreia do Norte. Em setembro, a ONU proibiu os governos de emitir novas permissões de trabalho...