Uma réplica do Titanic, navio naufragado em 12 de abril de 1912, está sendo construída para refazer a viagem inaugural do célebre transatlântico.

O projeto é conduzido pela empresa Blue Star Line, que pretende recriar todos os detalhes estéticos do navio original no "Titanic II". A iniciativa chegou a ser suspensa por problemas financeiros, mas foi retomada e deve levar a nova embarcação ao mar em 2022.

A viagem terá duas semanas e começará em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. De lá o navio seguirá para Southampton, no Reino Unido, de onde sairá com destino a Nova York, traçando a mesma rota do Titanic, naufragado em sua viagem inaugural após se chocar contra um iceberg.

O navio comportará aproximadamente a mesma quantidade de passageiros (2,4 mil) e tripulantes (900), mas com tecnologias modernas de navegação e segurança, além da quantidade certa de botes salva-vidas.

"A embarcação seguirá a viagem original, transportando os passageiros de Southampton a Nova York, mas também navegará pelo globo", contou o bilionário australiano Clive Palmer, um dos nomes por trás da iniciativa.