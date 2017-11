Quer ganhar R$ 230 mil para ir morar nesta aldeia? Suíça busca novos moradores

Uma vila suíça, localizada entre montanhas, quer oferecer cerca de R$ 230 mil para novos moradores irem para lá. As informações são Metro UK.

Apesar de sua tranquilidade, vistas fenomenais, qualidade do ar e localização, apenas 240 pessoas vivem na aldeia agora - e até a escola que lá existia fechou.

Com uma população pequena, um grupo de jovens cidadãos lançou uma petição pedindo que o município ofereça um incentivo em dinheiro para aqueles que se mudarem para a cidade, revertendo assim a tendência da emigração.

O município veio com o plano para subsídios ativos de habitação que incluem contribuições financeiras fixas para indivíduos, casais e famílias que se deslocarem para Albinen. Os benefícios são para menores de 45 anos que desejam construir, comprar ou renovar uma casa na cidade. No caso, o valor de R$ 230 mil seria para uma família composta por um casal com duas crianças. Já para um único adulto, esse valor vai para R$ 81 mil reais.

No entanto, haverá um controle em relação a quem mudar de ideia ou desistir de construir uma casa. Assim, quem ficar menos de 10 anos na aldeia terá que devolver o dinheiro ao governo.