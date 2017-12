Que tal passar 56 dias bebendo cerveja para ajudar a ciência? Pesquisadores buscam voluntários

Um estudo científico desenvolvido em Arica, no Chile, está tentando determinar se o consumo moderado de cerveja pode ser tão saudável quanto o do vinho. Para poder chegar nesta conclusão, os pesquisadores necessitam que 25 pessoas, entre 35 e 60 anos, bebam cerveja por 56 dias. As informações são do jornal Las Últimas Noticias.

O pesquisador Claudio Parra, do Centro de Pesquisa do Homem do Deserto (CIHDE), vem trabalhando em uma fórmula que lhe permite entregar propriedades antioxidantes à cerveja. Para fazer isso, Parra enriquece a bebida com uma planta que só floresce a 3.800 metros de altura, a chamada Aimal "umatola" (Parastrephia lucida).

A ideia de usar esta planta na cerveja é para fornecer propriedades preventivas de doenças cardiovasculares, assim como acontece com o vinho. Para continuar com o processo, o estudo busca participantes que são consumidores ocasionais de álcool e que possuem, pelo menos, três fatores de risco em doenças cardiovasculares: hipertensos, fumantes, com histórico de doença cardíaca e colesterol alto.

Durante os testes, as pessoas devem beber 300 ml de uma cerveja comum diariamente durante 28 dias. Em um segundo momento, os participantes devem passar duas semanas sem tomar nenhum tipo de álcool e, finalmente, serão outros 28 dias consumindo 300 ml da cerveja que possui a planta Aimal "umatola".

A previsão é de que os testes comecem no primeiro semestre do próximo ano.