Quatro presos são encontrados mortos na Penitenciária de Alcaçuz

Quatro presos do regime fechado foram encontrados mortos na madrugada deste domingo (19) na Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga, em Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte. Iuri Yorran Dantas Azevedo (24), Rodrigo Alexandre Farias Araujo (26), Thiago Lucas Oliveira Silva (24) e Ytalo Nunes de Sousa (25) foram encontrados mortos pelos agentes penitenciários d...