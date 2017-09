Qual é a chance de um furacão como o Irma atingir o Brasil?

O Furacão Irma, tempestade de categoria 5, a mais alta na escala Saffir –Simpson, devastou as ilhas de Saint Martin e Barbuda, além de ter provocado danos consideráveis em outras ilhas pequenas do Caribe. Nos Estados Unidos, moradores da Flórida se preparam para a chegada da tempestade.

Mas quais são as chances de um fenômeno deste chegar ao Brasil? De acordo com os meteorologistas ouvidos pela BBC Brasil, elas são mínimas.

Segundo as explicações dadas pelos profissionais à reportagem, a formação de um furacão depende de fatores que só foram registrados uma vez no país. Entre eles, está o fato de que um dos principais “combustíveis” para o fenômeno são as águas quentes do mar, que precisam estar acima de 27°C. No Brasil, especificamente no Nordeste, a temperatura da água não passa de 26°C.

Outro fator necessário para a formação de um furacão é o cisalhamento, que é as mudanças de velocidade ou direção das correntes. Os especialistas explicam que esse fenômeno é raro nos países localizados na linha do equador, como o Brasil.