Pyongyang aceita participar de Jogos Olímpicos de Inverno

O vice-ministro da Unificação da Coreia do Sul, Chun Hae-sung, informou ontem que a Coreia do Norte concordou em enviar uma delegação para os Jogos Olímpicos de Inverno, que serão disputados na sul-coreana Pyeongchang no mês que vem. A decisão foi o primeiro resultado do encontro diplomático entre os dois países iniciado ontem no vilarejo de Panmunjom, na área des...