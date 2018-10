Mundo Proteste escolhe o melhor smartphone da América Latina, veja qual é Para receber os selos da Associação, produtos e serviços precisam passar por análises que comprovem sua qualidade e superioridade em relação aos demais avaliados

A Proteste (Associação Brasileira de Defesa do Consumidor) classificou o Galaxy Note9 como o melhor smartphone do mercado latino, recebendo o título e selo de "Melhor do Teste". O telefone da Samsung recebeu nota 81 em uma avaliação que alcança até 100. O smartphone, que já está à venda nas lojas, em breve, também poderá ser encontrado com o selo Proteste. “Estamos muito honra...