Mundo Proposta que abria espaço pra liberação da caça de baleias é derrotada Votação foi feita durante a Conferência Internacional da Baleia (CIB), realizada nesta semana em Florianópolis

Terminou hoje (14) a Conferência Internacional da Baleia (CIB), realizada nesta semana em Florianópolis. No último dia, uma votação importante terminou com a garantia da proteção desses animais contra a caça comercial. Com isso, fica mantida a moratória desta prática, com a exceção de casos para subsistência de alguns grupos, como esquimós. Por maioria de vot...