Professor que viralizou por ensinar informática na lousa ganha notebook

Há alguns dias, o professor Owura Kwadwo, de Gana, ficou conhecido no mundo inteiro após uma foto dele desenhando a interface do Microsoft Word para ensinar computação para seus alunos viralizar no Facebook. Agora, o professor ganhou um notebook e compartilhou sua felicidade e dos estudantes em uma nova publicação.

Logo após a imagem repercutir, no início do mês, a Microsoft fez um tuíte prometendo enviar um equipamento ao professor – até o momento, porém, não o fez. O notebook enviado a Owura foi doado por um professor da Universidade Leeds, do Reino Unido.

"A equipe e os estudantes da escola Betenase querem dizer um muito obrigado ao Amirah Alharthi, da Universidade de Leeds, por doar um notebook para a escola melhorar o ensino de informática", comemorou Owura.

Nos comentários, muitos internautas se mostraram felizes pelo presente, mas outros criticaram a ação, já que apenas um aparelho não é suficiente para suprir as necessidades da escola. A Microsoft não falou mais sobre o assunto em seus perfis nas redes sociais.