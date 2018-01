Professor mata mulher e seus três filhos após ser flagrado vendo pornô em escola

No início deste mês, as autoridades irlandesas revelaram detalhes sobre o inquérito quanto ao assassinato, seguido de suicídio, cometido por um professor. Alan Hawe, de 40 anos, tirou a própria vida após matar sua mulher e seus três filhos, de 13, 11 e 6 anos. O crime ocorreu em agosto do ano passado, mas apenas agora as causas foram reveladas.

De acordo com a mídia local, Alan foi flagrado vendo pornografia na escola onde trabalhava e teria ficado "estressado" sobre perder seu status como homem respeitado da comunidade após seu hábito ser revelado. Ele enfrentava um problema de longa data com o pornô, que também já tinha causado dificuldades em seu casamento.

No dia das mortes, o professor usou facas, um machado e suas próprias mãos para matar sua família.