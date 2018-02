Problema na turbina assusta passageiros e avião faz pouso de emergência

Os passageiros do voo da United Airlines, que seguiam de São Francisco (EUA) para Honolulu, no Havaí, passaram por maus bocados na terça-feira (13). O avião precisou fazer um pouso de emergência após um problema em uma das turbinas.

De acordo com a emissora KITV, a companhia informou que o piloto "pediu um pouso de emergência devido a um problema mecânico". "O voo pousou com segurança e todos os passageiros desceram normalmente no portão", comunicou a United.

Um dos passageiros, Erik Haddad, divulgou em seu perfil no Twitter, fotos e um vídeo da turbina com parte da carenagem faltando e ainda brincou: "No manual não diz nada sobre isso".

for those fellow flight enthusiasts wanting to see more detail #ua1175 pic.twitter.com/SvADgjWgIK — Erik Haddad (@erikhaddad) 14 de fevereiro de 2018