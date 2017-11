Primeiro transplante de cabeça humana do mundo foi feito com sucesso, afirma cientista polêmico

O primeiro transplante de cabeça humana do mundo foi supostamente realizado em um cadáver durante uma operação de 18 horas que conectou com sucesso a coluna vertebral, nervos e vasos sanguíneos de duas pessoas. As informações são do Telegraph.

A operação foi realizada por uma equipe liderada pelo Dr. Xiaoping Ren da Universidade Médica de Harbin, na China, que no ano passado transplantou com sucesso uma cabeça no corpo de um macaco.

O professor italiano Sergio Canavero, diretor do Grupo de Neuromodulação Avançada de Turim, que trabalhou com a equipe, disse que o transplante de cabeças em humanos vivos é “iminente”. Ele ainda informou ao The Telegraph que a estimulação elétrica dos nervos provou que a operação no cadáver tinha sido bem sucedida e que as duas pessoas estavam completamente juntas.

Especialistas britânicos acusaram o Prof. Canavero de "pseudociência egoísta", mas o neurocientista disse que os detalhes da operação seriam publicados na revista Surgical Neurology International dentro de alguns dias. Ele também anunciou planos para começar a trabalhar nos primeiros transplantes de cérebro humano, que ele afirmou que poderiam levar à "imortalidade".