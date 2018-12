Mundo Prestes a deixar o governo, chefe de gabinete dos EUA diz sentir 'compaixão' pelos imigrantes Se contrapondo à postura de Trump, John Kelly afirma que ideia de muro de concreto na fronteira com o México já foi abandonada por sua administração 'há muito tempo'

De saída do governo, o chefe de gabinete da Casa Branca, John Kelly, disse sentir "compaixão" pelos imigrantes em situação ilegal que cruzam para os Estados Unidos, e relativizou a ideia de construir um muro na fronteira com o México, contrastando com a retórica de Donald Trump. Em referência à paralisação parcial do governo, que já...