Mundo Presidente do México anuncia venda de aviões e corte de salários Ministério das Finanças informou que novo governo mexicano vai se desfazer de 70 helicópteros e 60 aviões, incluindo o Boeing 787 Dreamliner usado pelo ex-presidente do país; avião avaliado em US$ 218 milhões ficará nos EUA a espera de comprador

O avião luxuoso usado para transportar os presidentes do México ao redor do mundo está prestes a partir em definitivo, uma das promessas de campanha do novo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para combater o que ele criticou como um símbolo imponente do excesso. "Estamos vendendo todos os aviões e helicópteros que os políticos corruptos usavam", disse ...