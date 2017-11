Presidente do Irã declara o fim do Estado Islâmico na região

O presidente do Irã, Hassan Rouhani, afirmou nesta terça-feira que o Estado Islâmico foi eliminado na região.



"Com a graça de Deus e graças aos esforços dos países da região, hoje podemos dizer que esse mal foi eliminado ou minimizado", afirmou Rouhani a um grupo de funcionários do governo.



Ainda nesta terça-feira, o general Qassem Soleimani, chefe das operações estrangeiras na Guarda Revolucionária do Irã, também anunciou o fim do Estado Islâmico na região.



O Irã forneceu auxílio militar e econômico ao Iraque e à Síria na luta contra o grupo terrorista.



O que sobrou do chamado "califado", que já se estendeu até as cercanias de Bagdá, são pedaços de território ao longo do Rio Eufrates e nos desertos da Síria e do Iraque. Fonte: Associated Press.