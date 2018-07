Mundo Presidente do Equador diz que Assange deve deixar embaixada Lenín Moreno sinalizou intenção de encerrar asilo político ao fundador do Wikileaks

O presidente do Equador, Lenín Moreno, disse nesta sexta-feira (27) que seu governo conversa com as autoridades do Reino Unido para encerrar o asilo político concedido ao australiano Julian Assange, fundador do WikiLeaks, na embaixada do país latino em Londres. Moreno, que fez o anúncio durante visita a Madri, afirmou que "é uma violação aos direitos humano...