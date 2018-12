Mundo Presidente diz que filipinos deveriam matar bispos do país

O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, voltou a atacar os bispos católicos do país ao afirmar que eles “são inúteis”, encorajando os filipinos a matá-los. Posteriormente, o presidente afirmou que a Igreja Católica é a instituição “mais hipócrita do mundo” e 90% dos seus sacerdotes são gays. No país asiático, 85% da população é católica. “Os bispos de vocês,...