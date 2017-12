Presidente dissolve Parlamento e pede eleição

O presidente italiano Sergio Mattarella assinou um decreto ontem para dissolver o Parlamento e convocar novas eleições para o ano que vem. O pleito na Itália deverá ocorrer entre 45 e 70 dias, a serem contados a partir de ontem. De acordo com legisladores e analistas, a expectativa é de que as eleições aconteçam no dia 4 de março. A decisão foi anunciada em um comu...