Presidente dependerá de rivais após soltar Fujimori

Menos de uma semana depois de escapar de um processo de destituição no legislativo, o presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, perdeu ainda mais capital político com o indulto concedido ao ex-presidente Alberto Fujimori no Natal. Ameaçado por protestos de ruas de setores contrários à libertação, ele depende de uma difícil aliança com a dividida bancada fujimorista par...