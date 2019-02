Mundo Presidente de Serra Leoa decreta emergência contra estupros A nação africana registrou mais de 8,5 mil episódios de violência sexual em 2018

O presidente de Serra Leoa, Julius Maada Bio, declarou nesta quinta-feira (7) estado de emergência nacional em função do crescimento dos casos de estupro no país. Segundo as últimas estatísticas da polícia, a nação africana registrou mais de 8,5 mil episódios de violência sexual em 2018, contra os cerca de 4 mil contabilizados em 2017. Do total de casos do ano...