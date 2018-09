Mundo Presidente da França oferece ajuda para 'reconstruir' Museu Nacional Presidente da França oferece ajuda para 'reconstruir' Museu Nacional

O presidente da França, Emmanuel Macron, ofereceu ajuda ao Brasil para a "reconstrução" do Museu Nacional, destruído por um incêndio no último domingo (3). Em seu perfil no Twitter, Macron chamou o incidente de "tragédia". "Grandes história e memória viram cinzas. A França colocará seus especialistas a serviço do povo brasileiro para ajudar na reconstrução", disse....