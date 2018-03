Prefeito que não cumpriu promessas eleitorais é amarrado em armadilha pela população na Bolívia

O prefeito de San Buenaventura, na Bolívia, ficou amarrado por cerca de uma hora em uma armadilha feita pelos moradores da cidade. Eles alegaram que Javier Delgado não está cumprindo as promessas feitas durante a campanha eleitoral e que a administração do político é insatisfatória. Em apenas dois anos de governo, essa é a terceira vez em que o prefeito sofre essa “punição”.

Em uma imagem que circula pela internet, o prefeito aparece deitado, com os pés presos em uma armadilha de madeira, e rodeado de cachorros enquanto fuma um cigarro.

Na ultima segunda-feira (26), em declaração ao jornal “El Deber”, Delgado disse se sentir com uma tristeza profunda, pois a população não está informada que o ato é uma “punição mais do que física, moral”.

O político nega as acusações e diz que isso é perseguição dos endinheirados e madeireiros da região. O município tem cerca de oito mil habitantes e está situada nos arredores da capital La Paz.

O prefeito, quando questionado se tomará atitudes legais quanto ao ocorrido, disse que: “Não é culpa da população. É culpa das pessoas que perderam o poder que sempre tiveram”.

Javier Delgado foi integrante do partido Movimento ao Socialismo (MAS), do presidente Evo Morales, mas rompeu com o grupo nas últimas eleições e foi reeleito após ser o criador de um pequeno partido dissidente da legenda governista.