Mundo Prefeito de Milão chama Bolsonaro de “louco” Giuseppe Sala criticou apoio de vice-premier ao presidente eleito

O prefeito de Milão, Giuseppe Sala, chamou o recém-eleito presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, de "louco" nesta terça-feira (30). Em uma entrevista à "Radio Capital", Sala disse que o partido italiano Liga Norte, do vice-premier Matteo Salvini, tem "visões muito à direita", e "exalta o louco do Bolsonaro". "Salvini que exalta aquele louco do Bolsonaro. Se a v...