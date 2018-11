Mundo Príncipe saudita ordenou assassinato de Khashoggi, diz CIA Jornalista crítico do reino foi morto no mês passado em Istambul

A Agência Central de Inteligência (CIA) acredita que o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, ordenou o assassinato do jornalista dissidente e crítico do reino Jamal Khashoggi, informou o Washington Post, citando fontes com conhecimento no caso. A revelação contradiz as alegações do governo da Arábia Saudita, que nega veementemente um possível envolv...