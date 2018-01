Príncipe saudita é solto depois de três meses

O príncipe da Arábia Saudita, Alwaleed bin Talal, foi liberado da prisão após cerca de três meses detido em um hotel de luxo, como parte de uma mega operação anticorrupção no reino, segundo três assessores do príncipe. O príncipe teria sido liberado ontem do Hotel Ritz-Carlton, em Riad, aonde estava mantido preso desde 4 de novembro. Segundo os assessores, não ficou c...