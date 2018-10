Mundo Príncipe herdeiro saudita agora diz que assassinato de jornalista foi hediondo Mohammed bin Salman, que no início do caso alegava que Khashoggi deixou consulado em Istambul vivo, afirma que o incidente é doloroso para 'todos os sauditas'

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman (conhecido como MbS), classificou o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi como "horrendo" e prometeu cooperar com as autoridades da Turquia - o crime ocorreu no consulado saudita em Istambul. Em suas primeiras declarações em público após o desaparecimento de Khashoggi em 2 de outubro, cuja morte depoi...