Mundo Príncipe George ganha moeda comemorativa pelo seu aniversário de cinco anos Com valor de R$ 25, o numerário terá a imagem de São Jorge matando um dragão

A Casa da Moeda Real inglesa anunciou no domingo, dia 15, o lançamento de uma moeda comemorativa pelo aniversário de cinco anos do príncipe George, filho mais velho do príncipe William e de Kate Middleton, com uma imagem de São Jorge, padroeiro da Inglaterra e inspiração para o nome do príncipe. George, que é o terceiro na linha de sucessão ao trono britânico, faz aniversário n...